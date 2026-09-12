अभिषेक ज़रा रुको

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Abhishek Gupta

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                            मुझे मोहब्बत हो गई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी जीव से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि एक निर्जीव से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कभी किसी जीव का अंश था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
(लकड़ी और चमड़ा),
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसी के रूप से प्यार करता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभिषेक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा रुको!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं मेरी आवाज़ की गूँज धीमी न पड़ जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि वह आवाज़ ही मेरी जान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी यह ढोल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह साज़ बजता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी हर थाप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ताल पर तुम्हारा ही नाम लिखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मैं क्या करूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभिषेक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं प्यार कर बैठा हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस ढोल से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस संगीत से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इसकी एक मधुर रीत से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभिषेक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी इस राह को आगे बढ़ाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसे तुम चाहो तो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बत कहो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या इश्क़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कहना है कहो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस मुझे मेरे इस प्रिय ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढोल से दूर मत करो!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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