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जिसकी तारीफ़ में बस इतना कहा जाए

Abhijeet Pandey

Abhijeet Pandey

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            तुम कभी ऐसी लड़की न बनना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी तारीफ़ में बस इतना कहा जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"कितनी समझदार है, चुप रहकर सह लेती है।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि हर बार चुप रहते रहते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं भीतर कुछ टूटता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बाहर से नहीं दिखता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर खुद को मालूम होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम वो लड़की बनना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपने मन की सुनती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो डर के बावजूद बोलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके अंदर एक आवाज़ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कहती है "यह ठीक नहीं",
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वो उसे दबाती नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि परवरिश का मतलब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहना सिखाना नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परवरिश का मतलब है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें यह विश्वास दिलाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुम्हारा दर्द भी सच है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी बात भी मायने रखती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम रोना चाहो तो रोना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर चुप मत रहना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम गिरना चाहो तो गिरना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर खुद को छोटा मत समझना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि असली ताक़त सहने में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आप को महसूस करने में है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उस एहसास को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना शर्म के जी लेने में है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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