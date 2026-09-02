एक मुट्ठी रेत लेकर निकला था साथ अपने

हौले हौले से ये घरौंदा बनाया हमने

उम्मीद की तस्वीरों से उसे सजाया हमने

न अपने को उठाया न किसी को गिराया

काटी खामोशी और ख़ुशी से उम्र हमने

मुद्दे बहुत आये सामने पहाड़ बनकर

पर सर हमेशा ऊँचा उठाए रखा हमने

न रो कर न हँस कर किसी को पिलाया

मुसलसल पिया ख़ुद ही ज़हर हमने

कभी खाई चोट तो न ज़ाहिर की किसी पर

न साझा किए किसी से मिले जो ज़ख़्म हमने

एक मुट्ठी रेत लेकर निकला था साथ अपने

लम्हा दर लम्हा बनाया एक शहर हमने

-अभय ‘अवधी’

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49 मिनट पहले