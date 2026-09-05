चक्र उठाओ हे भगवन्!

चक्र उठाओ हे भगवन्!



आज जन्म-अष्टमी है तेरी,

तुम पीड़ सुनो प्रभुवर मेरी!

काटो संकट का यह जीवन,

समय आ गया दो दर्शन, अब चक्र उठाओ हे भगवन्!



गर्दन काटो भ्रष्टाचार की,

जड़ से मिटाओ नीति छार की,

रोको अधर्म का यह वर्धन,

समय आ गया दो दर्शन, अब चक्र उठाओ हे भगवन्!



संकट में है नारी-गरिमा,

चीख रही घर-घर की महिमा,

करो बेटियों का अब रक्षण,

समय आ गया दो दर्शन, अब चक्र उठाओ हे भगवन्!



सुध लो इस बेबस राही की,

कमर तोड़ दो महँगाई की,

कंस-दमन सा कर दो मर्दन,

समय आ गया दो दर्शन, अब चक्र उठाओ हे भगवन्!



हिंसा होती है बात-बात में,

विष घुला हुआ है धर्म-जात में,

काटो नफ़रत का यह बंधन,

समय आ गया दो दर्शन, अब चक्र उठाओ हे भगवन्!



रोता अन्नदाता सड़कों पर,

न्याय न मिलता अपने हक़ पर,

शात करो भारत का क्रंदन,

समय आ गया दो दर्शन, अब चक्र उठाओ हे भगवन्!



तपे जेठ में जो दिन-रात,

सूखी रोटी और खाली हाथ,

दूर करो निर्धन का शोषण

समय आ गया दो दर्शन, अब चक्र उठाओ हे भगवन्!



संभवामि' का वचन निभाओ,

हे योगेश्वर अब तो आओ!

पावन कर दो थल-अंबर-मन,

समय आ गया दो दर्शन, अब चक्र उठाओ हे भगवन्!

- प्रवेश कुमार धानका

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एक घंटा पहले