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चक्र उठाओ हे भगवन्!

आचार्य प्रवेश कुमार धानका

आचार्य प्रवेश कुमार धानका

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                            चक्र उठाओ हे भगवन्!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज जन्म-अष्टमी है तेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम पीड़ सुनो प्रभुवर मेरी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काटो संकट का यह जीवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय आ गया दो दर्शन, अब चक्र उठाओ हे भगवन्!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्दन काटो भ्रष्टाचार की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जड़ से मिटाओ नीति छार की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोको अधर्म का यह वर्धन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय आ गया दो दर्शन, अब चक्र उठाओ हे भगवन्!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकट में है नारी-गरिमा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चीख रही घर-घर की महिमा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करो बेटियों का अब रक्षण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय आ गया दो दर्शन, अब चक्र उठाओ हे भगवन्!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुध लो इस बेबस राही की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमर तोड़ दो महँगाई की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंस-दमन सा कर दो मर्दन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय आ गया दो दर्शन, अब चक्र उठाओ हे भगवन्!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंसा होती है बात-बात में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विष घुला हुआ है धर्म-जात में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काटो नफ़रत का यह बंधन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय आ गया दो दर्शन, अब चक्र उठाओ हे भगवन्!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोता अन्नदाता सड़कों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय न मिलता अपने हक़ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शात करो भारत का क्रंदन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय आ गया दो दर्शन, अब चक्र उठाओ हे भगवन्!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तपे जेठ में जो दिन-रात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखी रोटी और खाली हाथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर करो निर्धन का शोषण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय आ गया दो दर्शन, अब चक्र उठाओ हे भगवन्!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संभवामि' का वचन निभाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे योगेश्वर अब तो आओ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पावन कर दो थल-अंबर-मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय आ गया दो दर्शन, अब चक्र उठाओ हे भगवन्!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- प्रवेश कुमार धानका
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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