जिस प्रकार लोग कहते हैं कि पारस के छूने पर लोहा सोना बन जाता है, ठीक उसी तरह नीरज की कविता में दर्शन रूमानी शब्दों में उतरकर उसे सरस बना देता है। प्रेम के बिम्बों का स्पर्श कर दर्शन सरस हो जाता है। नीरज की कविताओं में प्रेम तो सिर्फ़ माध्यम है,



आ जी भर देख लो तुम चांद को

क्या पता ये रात फिर आये ना आये



इस कविता में प्रेम के बिम्बों का इस्तेमाल कर परिवर्तनशीलता की बात कही जा रही है। जो क्षण आज मिला है वो क्षण फिर दुबारा नहीं मिलेगा., बुद्ध का दर्शन भी यही कहता है,



As you cannot dive in the same stream twice

As you cannot meet a same man twice



सिर्फ़ दामन ही छुड़ाने को रूका था राह पर

और मेरा कारवां सौ कोस आगे बढ़ गया

तय कर जब तक कि तरू पर बनाऊं घोसला

हाय इतनी देर में ही बाग पीला पड़ गया

रूप नदी तट पर तू क्यूं अपना मुखड़ा पल-पल धो रही

ना दूसरी बार नहाना संभव बहती धार में