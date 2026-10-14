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सूर्यकांत त्रिपाठी "निराला" की कविता- जागो फिर एक बार !

Kavya Desk

काव्य डेस्क

कविता
Kavita 
                
                                                         
                            जागो फिर एक बार!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरुण-पंख तरुण-किरण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खड़ी खोलती है द्वार-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागो फिर एक बार!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखे अलियों-सी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस मधु की गलियों में फँसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन्द कर पाँखें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पी रही हैं मधु मौन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अथवा सोयी कमल-कोरकों में?-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन्द हो रहा गुंजार-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागो फिर एक बार!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्ताचल चले रवि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शशि-छवि विभावरी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चित्रित हुई है देख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यामिनीगन्धा जगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकटक चकोर-कोर दर्शन-प्रिय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घेर रहा चन्द्र को चाव से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिशिर-भार-व्याकुल कुल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुले फूल झूके हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आया कलियों में मधुर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मद-उर-यौवन उभार-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागो फिर एक बार!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिउ-रव पपीहे प्रिय बोल रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेज पर विरह-विदग्धा वधू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद कर बीती बातें, रातें मन-मिलन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूँद रही पलकें चारु
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयन जल ढल गये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लघुतर कर व्यथा-भार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागो फिर एक बार!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहृदय समीर जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोछों प्रिय, नयन-नीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शयन-शिथिल बाहें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भर स्वप्निल आवेश में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आतुर उर वसन-मुक्त कर दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब सुप्ति सुखोन्माद हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूट-छूट अलस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फैल जाने दो पीठ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल्पना से कोमन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋतु-कुटिल प्रसार-कामी केश-गुच्छ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन-मन थक जायें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृदु सरभि-सी समीर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धि बुद्धि में हो लीन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में मन, जी जी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनुभव बहता रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उभय आत्माओं मे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब से मैं रही पुकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागो फिर एक बार!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उगे अरुणाचल में रवि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आयी भारती-रति कवि-कण्ठ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षण-क्षण में परिवर्तित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होते रहे प्रृकति-पट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गया दिन, आयी रात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गयी रात, खुला दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे ही संसार के बीते दिन, पक्ष, मास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्ष कितने ही हजार-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागो फिर एक बार!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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https://whatsapp.com/channel/0029VaXoA27A89Mp96alfc2o  
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                                            
   
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
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