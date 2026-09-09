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सुरजीत पातर की कविता- मैं पहली पंक्ति लिखता हूँ और डर जाता हूँ

Kavya Desk

काव्य डेस्क

कविता
Kavita 
                
                                                         
                            मैं पहली पंक्ति लिखता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और डर जाता हूँ राजा के सिपाहियों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंक्ति काट देता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं दूसरी पंक्ति लिखता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और डर जाता हूँ बाग़ी गुरिल्लों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंक्ति काट देता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने अपने प्राणों की ख़ातिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी हज़ारों पंक्तियों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे ही क़त्ल किया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन पंक्तियों की आत्माएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्सर मेरे आसपास ही रहती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मुझे कहती हैं :
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कवि साहिब !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कवि हैं या कविता के क़ातिल हैं आप ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुना कि मुंसिफ़ बहुत से होते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनसाफ़ के क़ातिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े धर्म के रखवाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद धर्म की पवित्र आत्मा को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क़त्ल करने वाले लोगों के बारे में भी सुना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ यही सुनना बाक़ी था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हमारे वक़्त में ख़ौफ़ के मारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कवि भी बन गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कविता के हत्यारे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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