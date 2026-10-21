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श्रीनरेश मेहता की कविता- धूप की भाषा-सी

Kavya Desk

काव्य डेस्क

कविता
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                            धूप की भाषा-सी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़की में मत खड़ी होओ प्रिया!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शॉल-सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंधों पर पड़ा यह फाल्गुन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चैत्र-सा तपने लगेगा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
केश सुखा लेने के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढीला जूड़ा बना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम तो लौट जाओगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परंतु तुम्हें क्या पता, कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस गवाक्ष आकाश और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालुकणों जैसे रिसते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस नि:शब्द समय से कहीं अधिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझमें एक मर्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक प्रसंग बन कर लिखी जा चुकी हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रिया!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस प्रकार लिखा जाना ही पुरालेख होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा, तुम्हारा आँचल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझमें मलमली भाव से टाँक गई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कि पहली बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे आकाश को मंदाकिनी मिली हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भले ही अब यहाँ कुछ भी न हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी वह चीनांशुक-पताका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसी आकुल पुकार-सी लगती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कि उस पुकार पर जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास में जाना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ प्रत्येक पत्थर पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधूरे पात्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आकुल घटनाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी भाषा की तलाश में कब से थरथरा रही हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इससे पूर्व, कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह उजाड़ रूपमती महल लगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समेट लो अपनी यह वैभव-मुद्रा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए धूप की भाषा-सी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़की में मत खड़ी होओ प्रिया!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास में जाकर फिर लौटना नहीं होता!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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