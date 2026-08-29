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Hindi Poetry: शैलेन्द्र के 2 चुनिंदा प्रेरक कविताएं

Kavya Desk

काव्य डेस्क

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आज मुझको मौत से भी डर नहीं लगता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह कहती, देख तेरे पांव में कांटा न चुभ जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं ठोकर न लग जाए;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाह कहती, हाय अंतर की कली सुकुमार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन विकसे न कुम्हलाए;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह कहता, देख ये घरबार संगी और साथी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रियजनों का प्यार सब पीछे न छुट जाए!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु फिर कर्तव्य कहता ज़ोर से झकझोर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन को और मन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल, बढ़ा चल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह कुछ, औ' ज़िन्दगी का प्यार है कुछ और!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन रुपहली साजिशों में कर्मठों का मन नहीं ठगता!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मुझको मौत से भी डर नहीं लगता!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आह, कितने लोग मुर्दा चांदनी के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधखुले दृग देख लुट जाते;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात आंखों में गुज़रती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ये गुमराह प्रेमी वीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढलती रात के पहले न सो पाते!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागता जब तरुण अरुण प्रभात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मुर्दे न उठ पाते!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुभ्र दिन की धूप में चालाक शोषक गिद्ध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन-मन नोच खा जाते!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय कहता--
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ही कुछ और ये संसार होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागरण के गीत के संग लोक यदि जगता!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मुझको मौत से भी डर नहीं लगता!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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