आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Kavita ›   ramdhari singh dinkar famous hindi kavita hriday chhota ho toh shok wahan nahin samayega
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

रामधारी सिंह 'दिनकर': हृदय छोटा हो, तो शोक वहां नहीं समाएगा

Kavya Desk

काव्य डेस्क

ramdhari singh dinkar famous hindi kavita hriday chhota ho toh shok wahan nahin samayega
Kavita 
                
                                                         
                            
हृदय छोटा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो शोक वहां नहीं समाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दर्द दस्तक दिये बिना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाजे से लौट जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टीस उसे उठती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका भाग्य खुलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेदना गोद में उठाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको निहाल नहीं करती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका पुण्य प्रबल होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अपने आसुओं से धुलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम तो नदी की धारा के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौड़ रहे हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस सुख को कैसे समझोगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हमें नदी को देखकर मिलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वह फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें कैसे दिखाई देगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हमारी झिलमिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधियाली में खिलता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम तुम्हारे लिये महल बनाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम हमारी कुटिया को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखकर जलते हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युगों से हमारा तुम्हारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही संबंध रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम रास्ते में फूल बिछाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम उन्हें मसलते हुए चलते हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया में चाहे जो भी निजाम आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम पानी की बाढ़ में से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुखों को छान लोगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे हिटलर ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसन पर क्यों न बैठ जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम उसे अपना आराध्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मान लोगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर हम?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम जी रहे हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम जीने की इच्छा को तोल रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आयु तेजी से भागी जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हम अंधेरे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का अर्थ टटोल रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असल में हम कवि नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोक की संतान हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम गीत नहीं बनाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंक्तियों में वेदना के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिशुओं को जनते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झरने का कलकल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्तों का मर्मर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फूलों की गुपचुप आवाज़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये गरीब की आह से बनते हैं। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
59 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree