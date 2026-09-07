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Hindi Poetry: प्रदीप जिलवाने की कविता- ताज़ा प्रेम

Kavya Desk

काव्य डेस्क

कविता
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                            ताज़े पानी की बात ही कुछ और है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिघले मोती-सी लगती है हर बूँद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरा देखना कभी ताज़े पानी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र से भी कम नज़र आओगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगेगा जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई दूसरा ही आर्द्र चेहरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झाँक रहा है शीशे से पानी में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कहाँ-कहाँ के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस्सों से भरी होती है ताज़ी हवा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी चिड़िया-कभी धूप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बादल, कभी खेत, कभी ईश्वर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कभी ख़ामोशी की बातें करती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगभग तर्कहीन-असंगत-असम्बद्ध।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताज़ी ख़बर का अपना ही मज़ा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताज़ी-ताज़ी रोटियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ज़्यादा ही खा जाते हैं हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसे नहीं भाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताज़े फूलों की महक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ताज़ी धूप का गुनगुना स्पर्श।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच ही तो है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताज़े पानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताज़ी हवा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताज़ी ख़बर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताज़े फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताज़ी धूप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ताज़ी रोटियों-सा ही तो स्वाद देता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताज़ा प्रेम भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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