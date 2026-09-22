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केदारनाथ सिंह की कविता- जाऊंगा कहाँ

Kavya Desk

काव्य डेस्क

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                            जाऊंगा कहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहूँगा यहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी किवाड़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ के निशान की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ा रहूँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी पुराने ताखे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या सन्दूक की गंध में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छिपा रहूँगा मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दबा रहूँगा किसी रजिस्टर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने स्थायी पते के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्षरों के नीचे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
या बन सका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो ऊंची ढलानों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नमक ढोते खच्चरों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घंटी बन जाऊंगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या फिर माँझी के पुल की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई कील
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाऊंगा कहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहेगा सब जस का तस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ मेरी दिनचर्या बादल जाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँझ को जब लौटेंगे पक्षी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौट आऊँगा मैं भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह जब उड़ेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ जाऊंगा उनके संग...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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