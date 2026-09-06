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केदारनाथ सिंह: पानी में घिरे हुए लोग प्रार्थना नहीं करते

Kavya Desk

काव्य डेस्क

kedarnath singh ki famous hindi kavita pani mein ghire huye log
Kavita 
                
                                                         
                            
पानी में घिरे हुए लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रार्थना नहीं करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे पूरे विश्वास से देखते हैं पानी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना किसी सूचना के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खच्चर बैल या भैंस की पीठ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर-असबाब लादकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल देते हैं कहीं और
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह कितना अद्भुत है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि बाढ़ चाहे जितनी भयानक हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें पानी में थोड़ी-सी जगह ज़रूर मिल जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी-सी धूप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा-सा आसमान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर वे गाड़ देते हैं खम्भे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तान देते हैं बोरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उलझा देते हैं मूंज की रस्सियां और टाट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी में घिरे हुए लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने साथ ले आते हैं पुआल की गंध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे ले आते हैं आम की गुठलियां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाली टिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भुने हुए चने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे ले आते हैं चिलम और आग
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर बह जाते हैं उनके मवेशी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी पूजा की घंटी बह जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बह जाती है महावीर जी की आदमकद मूर्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घरों की कच्ची दीवारें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवारों पर बने हुए हाथी-घोड़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल-पत्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाट-पटोरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब बह जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर पानी में घिरे हुए लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिकायत नहीं करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे हर कीमत पर अपनी चिलम के छेद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं न कहीं बचा रखते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी-सी आग
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर डूब जाता है सूरज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं से आती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी पर तैरती हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों के बोलने की तेज आवाजें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं से उठता है धुआं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ों पर मंडराता हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पानी में घिरे हुए लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो जाते हैं बेचैन
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे जला देते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक टुटही लालटेन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टांग देते हैं किसी ऊंचे बांस पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताकि उनके होने की खबर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी के पार तक पहुंचती रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उस मद्धिम रोशनी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी की आंखों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंखें डाले हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे रात-भर खड़े रहते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी के सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी की तरफ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी के खिलाफ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ उनके अंदर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरार की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार कुछ टूटता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार पानी में कुछ गिरता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छपाक........छपाक....... 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
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