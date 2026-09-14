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कान्हा त्रिपाठी की प्रेम कविता- स्वप्न नायिका

Kavya Desk

काव्य डेस्क

कविता
Kavita 
                
                                                         
                            तुम दिखीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जीवन के ऐसे अंतराल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मुट्ठी भर स्वप्न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिमटे थे आँखों के उजले खयाल में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय के गलीचे पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुवासंती की भीनी महक बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम उतरीं चुपके से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के सूने आँगन में बहककर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लावण्य की उजली आभा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयनों में प्रेम का कोमल स्पर्श—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी एक चितवन ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छीन लिया मुझसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों का सारा हर्ष।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अधर कल तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातों से भरे रहते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें देखते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने क्यों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन खड़े रह गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो शब्दों की राहों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक कोई कर्फ्यू उतर आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरे भीतर का शोर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी आँखों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप समा गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं निहारता रहा तुम्हें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें पाने की चाह लिए;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर हाथ बढ़ा दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस स्वप्निल संसार की ओर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ तुम थीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरी हर राह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम तक जाती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल पड़ा तुम्हारे साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन अनंत पगडंडियों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मंज़िल की चिंता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तुम्हारा साथ हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मोड़, हर सफ़र पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ने चाहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम का एक रम्य नगर बसाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ नदी की कल-कल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अपने गीत सुनाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मलय पवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी खुशबू लेकर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और निझुम रात की निस्तब्धता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम दोनों के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रीत की रागिनी गाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँदनी की रुपहली छाँव में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मेरे पास रहो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कुछ कहूँ भी न—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तुम्हें देखता रहूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यह पल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहीं ठहर जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे रूप-लावण्य को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयनों में भरता रहूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर धड़कन के संग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें थोड़ा-थोड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखता रहूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मेरी कलम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नया अध्याय रचे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ शब्द कम हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर एहसास गहरे;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मौन भी बोले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आँखें सब कुछ कहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम रहो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे स्वप्नों की नायिका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी कल्पनाओं की रागिनी;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं लिखता रहूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे नाम से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम की वह कहानी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें न कोई अंत हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई विराम;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तुम रहो...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा एहसास रहे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और धड़कता रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे प्रेम का नाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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