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Hindi News ›   Kavya ›   Kavita ›   Happy Raksha Bandhan 2026: rameshwar kamboj himanshu ki kavita
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रामेश्वर काम्बोज 'हिमांशु' : रक्षाबन्धन-हाइकु छन्द

Kavya Desk

काव्य डेस्क

कविता
Kavita 
                
                                                         
                            1-राखी के तार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं बहनों का प्यार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बँधा संसार ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
2-बहनें आईं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशबू लहराई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राखी सजाई ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
3-राखी के धागे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुर रस -पागे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहिनें बाँधें ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
4-गले से लगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षों बाद बहिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी उमगी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
5- बहिनें सभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आँखों का नूर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास या दूर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
6-उठी थी पीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहिनों के मन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं था अधीर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
7-इस जग में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये बहिनों का प्यार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है उपहार ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
8-राखी का बन्ध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 बहिनों से सम्बन्ध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
  न छूटे कभी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
9-सरस मन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुश घर -आँगन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आई बहिन ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
10-दूर बहिनें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 थी आँखें भर आई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूनी कलाई !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
11-आज के दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहिन है अधीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 आया न बीर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
12-प्राण ये छूटें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार का ये बंधन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी न टूटे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
13- छुआ जो शीश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई ने बहिन का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झरे आशीष ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
14-खिले हैं मन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज नेह का ऐसा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौंगड़ा पड़ा ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
15-अश्रु-धार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो शिकायतें -गिले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूल -से धुले ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
16-बहने हैं छाँव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
   शीतलता मन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
   ये जीवन की ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
17-मन कुन्दन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुसुमित कानन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बहन ।
40 मिनट पहले

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