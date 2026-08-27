रामेश्वर काम्बोज 'हिमांशु' : रक्षाबन्धन-हाइकु छन्द

1-राखी के तार

हैं बहनों का प्यार

बँधा संसार ।



2-बहनें आईं

खुशबू लहराई

राखी सजाई ।



3-राखी के धागे

मधुर रस -पागे

बहिनें बाँधें ।



4-गले से लगी

वर्षों बाद बहिन

नदी उमगी ।



5- बहिनें सभी

मेरी आँखों का नूर

पास या दूर ।



6-उठी थी पीर

बहिनों के मन में

मैं था अधीर ।



7-इस जग में

ये बहिनों का प्यार

है उपहार ।



8-राखी का बन्ध

बहिनों से सम्बन्ध

न छूटे कभी ।



9-सरस मन

खुश घर -आँगन

आई बहिन ।



10-दूर बहिनें

थी आँखें भर आई

सूनी कलाई !



11-आज के दिन

बहिन है अधीर

आया न बीर ।



12-प्राण ये छूटें

प्यार का ये बंधन

कभी न टूटे ।



13- छुआ जो शीश

भाई ने बहिन का

झरे आशीष ।



14-खिले हैं मन

आज नेह का ऐसा

दौंगड़ा पड़ा ।



15-अश्रु-धार में

जो शिकायतें -गिले

धूल -से धुले ।



16-बहने हैं छाँव

शीतलता मन की

ये जीवन की ।



17-मन कुन्दन

कुसुमित कानन

हर बहन ।





40 मिनट पहले