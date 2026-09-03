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Happy Krishna Janmashtami 2026: नज़ीर अकबराबादी की नज़्म- बालपन-बाँसुरी बजैया का

Kavya Desk

काव्य डेस्क

आज का शब्द
Kavita 
                
                                                         
                            उनका तख़ल्लुस नज़ीर था, लेकिन शायर बेनज़ीर। आगरा में उन्होंने उर्दू और ब्रजभाषा में जो कुछ भी लिखा वह इतिहास की धरोहर है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उनकी वह नज़्म जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। शायर नज़ीर अकबराबादी की नज़्म- बालपन-बाँसुरी बजैया का, कविता बहुत लंबी है हमने आपके लिए इसमें से कुछ चनिंदा अंश चुना है- 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यारो सुनो! यह दधि के लुटैया का बालपन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहन सरूप निरत करैया का बालपन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन-बन के ग्वाल गोएँ चरैया का बालपन॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या-क्या कहूं मैं किशन कन्हैया का बालपन॥1॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़ाहिर में सुत वह नन्द जसोदा के आप थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्ना वह आप माई थे और आप बाप थे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्दे में बालपन के यह उनके मिलाप थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जोती सरूप कहिये जिन्हें सो वह आप थे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या-क्या कहूं मैं किशन कन्हैया का बालपन॥2॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनको तो बालपन से न था काम कुछ ज़रा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार की जो रीति थी उसको रखा बजा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मालिक थे वह तो आपी उन्हें बालपन से क्या।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वां बालपन, जवानी, बुढ़ापा, सब एक था॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या-क्या कहूं मैं किशन कन्हैया का बालपन॥3॥
                                                                
                
                
                 
                                    
                     
                                             
                                                
                                             
                                                
                                                                
                                        
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29 मिनट पहले

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