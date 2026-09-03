Happy Krishna Janmashtami 2026: नज़ीर अकबराबादी की नज़्म- बालपन-बाँसुरी बजैया का

उनका तख़ल्लुस नज़ीर था, लेकिन शायर बेनज़ीर। आगरा में उन्होंने उर्दू और ब्रजभाषा में जो कुछ भी लिखा वह इतिहास की धरोहर है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उनकी वह नज़्म जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। शायर नज़ीर अकबराबादी की नज़्म- बालपन-बाँसुरी बजैया का, कविता बहुत लंबी है हमने आपके लिए इसमें से कुछ चनिंदा अंश चुना है-



यारो सुनो! यह दधि के लुटैया का बालपन।

और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन॥

मोहन सरूप निरत करैया का बालपन।

बन-बन के ग्वाल गोएँ चरैया का बालपन॥

ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन।

क्या-क्या कहूं मैं किशन कन्हैया का बालपन॥1॥



ज़ाहिर में सुत वह नन्द जसोदा के आप थे।

वर्ना वह आप माई थे और आप बाप थे॥

पर्दे में बालपन के यह उनके मिलाप थे।

जोती सरूप कहिये जिन्हें सो वह आप थे॥

ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन।

क्या-क्या कहूं मैं किशन कन्हैया का बालपन॥2॥



उनको तो बालपन से न था काम कुछ ज़रा।

संसार की जो रीति थी उसको रखा बजा॥

मालिक थे वह तो आपी उन्हें बालपन से क्या।

वां बालपन, जवानी, बुढ़ापा, सब एक था॥

ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन।

क्या-क्या कहूं मैं किशन कन्हैया का बालपन॥3॥ मालिक जो होवे उसको सभी ठाठ यां सरे।

चाहे वह नंगे पांव फिरे या मुकुट धरे॥

सब रूप हैं उसी के वह जो चाहे सो करे।

चाहे जवां हो, चाहे लड़कपन से मन हरे॥

ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन।

क्या-क्या कहूं मैं किशन कन्हैया का बालपन॥4॥



बाले हो व्रज राज जो दुनियां में आ गए।

लीला के लाख रंग तमाशे दिखा गए॥

इस बालपन के रूप में कितनों को भा गए।

इक यह भी लहर थी कि जहां को जता गए॥

ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन।

क्या-क्या कहूं मैं किशन कन्हैया का बालपन॥5॥



यूं बालपन तो होता है हर तिफ़्ल का भला।

पर उनके बालपन में तो कुछ और भेद था॥

इस भेद की भला जी, किसी को ख़बर है क्या।

क्या जाने अपने खेलने आये थे क्या कला॥

ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन।

क्या-क्या कहूं मैं किशन कन्हैया का बालपन॥6॥ राधारमन तो यारो अ़जब जायेगौर थे।

लड़कों में वह कहां है, जो कुछ उनमें तौर थे॥

आप ही वह प्रभू नाथ थे आप ही वह दौर थे।

उनके तो बालपन ही में तेवर कुछ और थे॥

ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन।

क्या-क्या कहूं मैं किशन कन्हैया का बालपन॥7॥



वह बालपन में देखते जीधर नज़र उठा।

पत्थर भी एक बार तो बन जाता मोम सा॥

उस रूप को ज्ञानी कोई देखता जो आ।

दंडवत ही वह करता था माथा झुका झुका॥

ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन।

क्या-क्या कहूं मैं किशन कन्हैया का बालपन॥8॥



पर्दा न बालपन का वह करते अगर ज़रा।

क्या ताब थी जो कोई नज़र भर के देखता॥

झाड़ और पहाड़ देते सभी अपना सर झुका।

पर कौन जानता था जो कुछ उनका भेद था॥

ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन।

क्या-क्या कहूं मैं किशन कन्हैया का बालपन॥9॥



मोहन, मदन, गोपाल, हरी बंस, मन हरन।

बलिहारी उनके नाम पै मेरा यह तन बदन॥

गिरधारी, नन्दलाल, हरि नाथ, गोवरधन।

लाखों किये बनाव, हज़ारों किये जतन॥

ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन।

क्या-क्या कहूं मैं किशन कन्हैया का बालपन॥10॥





आगे पढ़ें

29 मिनट पहले