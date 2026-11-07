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Happy Diwali 2026: माखनलाल चतुर्वेदी की कविता- दीप से दीप मिलें

Kavya Desk

काव्य डेस्क

कविता
Kavita 
                
                                                         
                            सुलग-सुलग री जोत दीप से दीप मिलें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर-कंकण बज उठे, भूमि पर प्राण फलें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्मी खेतों फली अटल वीराने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्मी बँट-बँट बढ़ती आने-जाने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्मी का आगमन अँधेरी रातों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्मी श्रम के साथ घात-प्रतिघातों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्मी सर्जन हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमल के फूलों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्मी-पूजन सजे नवीन दुकूलों में।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरि, वन, नद-सागर, भू-नर्तन तेरा नित्य विहार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सतत मानवी की अँगुलियों तेरा हो शृंगार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव की गति, मानव की धृति, मानव की कृति ढाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा स्वेद-कण के मोती से चमके मेरा भाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शकट चले जलयान चले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गतिमान गगन के गान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मिहनत से झर-झर पड़ती, गढ़ती नित्य विहान।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उषा महावर तुझे लगाती, संध्या शोभा वारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रानी रजनी पल-पल दीपक से आरती उतारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर बोकर, सिर ऊँचा कर-कर, सिर हथेलियों लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गान और बलिदान किए मानव-अर्चना सँजोकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भवन-भवन तेरा मंदिर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर है श्रम की वाणी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज रही है कालरात्रि को उज्ज्वल कर कल्याणी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह नवांत आ गए खेत से सूख गया है पानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेतों की बरसन कि गगन की बरसन किए पुरानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजा रहे हैं फुलझड़ियों से जादू करके खेल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज हुआ श्रम-सीकर के घर हमसे उनसे मेल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही जगत की जय है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू है बुद्धिमयी वरदात्री
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू धात्री, तू भू-नव गात्री, सूझ-बूझ निर्मात्री।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग के दीप नए मानव, मानवी ढलें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुलग-सुलग री जोत! दीप से दीप जलें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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