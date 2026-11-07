Happy Diwali 2026: माखनलाल चतुर्वेदी की कविता- दीप से दीप मिलें

सुलग-सुलग री जोत दीप से दीप मिलें

कर-कंकण बज उठे, भूमि पर प्राण फलें।



लक्ष्मी खेतों फली अटल वीराने में

लक्ष्मी बँट-बँट बढ़ती आने-जाने में

लक्ष्मी का आगमन अँधेरी रातों में

लक्ष्मी श्रम के साथ घात-प्रतिघातों में

लक्ष्मी सर्जन हुआ

कमल के फूलों में

लक्ष्मी-पूजन सजे नवीन दुकूलों में।।



गिरि, वन, नद-सागर, भू-नर्तन तेरा नित्य विहार

सतत मानवी की अँगुलियों तेरा हो शृंगार

मानव की गति, मानव की धृति, मानव की कृति ढाल

सदा स्वेद-कण के मोती से चमके मेरा भाल

शकट चले जलयान चले

गतिमान गगन के गान

तू मिहनत से झर-झर पड़ती, गढ़ती नित्य विहान।।



उषा महावर तुझे लगाती, संध्या शोभा वारे

रानी रजनी पल-पल दीपक से आरती उतारे,

सिर बोकर, सिर ऊँचा कर-कर, सिर हथेलियों लेकर

गान और बलिदान किए मानव-अर्चना सँजोकर

भवन-भवन तेरा मंदिर है

स्वर है श्रम की वाणी

राज रही है कालरात्रि को उज्ज्वल कर कल्याणी।।



वह नवांत आ गए खेत से सूख गया है पानी

खेतों की बरसन कि गगन की बरसन किए पुरानी

सजा रहे हैं फुलझड़ियों से जादू करके खेल

आज हुआ श्रम-सीकर के घर हमसे उनसे मेल।

तू ही जगत की जय है,

तू है बुद्धिमयी वरदात्री

तू धात्री, तू भू-नव गात्री, सूझ-बूझ निर्मात्री।।



युग के दीप नए मानव, मानवी ढलें

सुलग-सुलग री जोत! दीप से दीप जलें।



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एक घंटा पहले