गीत चतुर्वेदी: कविता को उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखना मुझे नहीं पसन्द

कविता को उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखना मुझे नहीं पसन्द।



फिर भी मन में कई बार आता है ख़याल

कि कोई मानव-बम

बटन दबाना भूल जाए

कि उस समय वह कविता पढ़ रहा था



उसके बाद अपना बम उतार कर

ख़ुद एक मानव-कविता बन जाए

ताकि दूसरे बम उसे पढ़ सकें।



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