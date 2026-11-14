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अनवर मसूद का मज़ाहिया कलाम- क़ुर्बान गए उस पे दिल ओ जान वग़ैरा

Kavya Desk

काव्य डेस्क

उर्दू अदब
Hasya 
                
                                                         
                            है आप के होंटों पे जो मुस्कान वग़ैरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क़ुर्बान गए उस पे दिल ओ जान वग़ैरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिल्ली तो यूँही मुफ़्त में बदनाम हुई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थैले में तो कुछ और था सामान वग़ैरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बे-हिर्स-ओ-ग़रज़ क़र्ज़ अदा कीजिए अपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस तरह पुलिस करती है चालान वग़ैरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब होश नहीं कोई कि बादाम कहाँ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब अपनी हथेली पे हैं दंदान वग़ैरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस नाज़ से वो नज़्म को कह देते हैं नसरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब उस के ख़ता होते हैं औज़ान वग़ैरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जम्हूरियत इक तर्ज़-ए-हुकूमत है कि जिस में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घोड़ों की तरह बिकते हैं इंसान वग़ैरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शर्ट की बूशर्ट बना डाली है 'अनवर'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ चाक किया हम ने गरेबान वग़ैरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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