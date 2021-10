Nobel Prize 2021: साहित्य का नोबेल जीतने वाले अब्दुलरजाक गुरनाह को पैराडाइज उपन्यास से मिली थी ख्याति

शरणार्थी अनुभव का अब्दुलरजक ने जिस तरह वर्णन किया है वह कम ही देखने को मिला है। वह पहचान और आत्म-छवि पर फोकस करते हैं। उनके चरित्र खुद को संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच, एक ऐसे जीवन में पाते हैं जहां ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसका कोई हल नहीं निकल सकता।



अब्दुलरजक गुरनाह ने दस उपन्यास और कई लघु कथाएं प्रकाशित की हैं। उनकी लेखनी में शरणार्थी की समस्याओं का वर्णन अधिक है। उन्होंने 21 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया था, हालांकि शुरुआत में उनकी लिखने की भाषा स्वाहिली थी। बाद में उन्होंने अंग्रेजी को अपनी साहित्य लेखनी का माध्यम बनाया।



अब्दुलरजक गुरनाह, 1986 में 'वोले सोविंका' के बाद से ऐसे पहले अफ्रीकी अश्वेत हैं जिन्हें उनकी लेखनी के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया।



अब्दुल गुरनाह के उपन्यास-



मेमोरी ऑफ डिपाॅर्चर (Memory of Departure)- 1987

पिलीग्रीम्स वे (Pilgrims Way)- 1988

डाॅट्टी (Dottie) - 1990

पैराडाइस (Paradise)- 1994

एडमायरिंग साइलेंस (Admiring Silence)- 1996

बाई द सी (By the Sea)- 2001

डेसर्सन (Desertion)- 2005

द लास्ट गिफ्ट ( The Last Gift)- 2011

ग्रावेल हर्ट (Gravel Heart)- 2017

ऑफ्टर लाइव्स (Afterlives)- 2020



इसके अलावा 2006 में माई मदर लिव्ड ऑन ए फर्म इन अमेरिका (My Mother Lived on a Farm in Africa) नाम से लघुकथा भी प्रकाशित हुई।