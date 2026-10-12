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मुंगरा बादशाहपुर में सजेगी कविता और गीतों की महफ़िल, 16 अक्टूबर को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन

Kavya Desk

काव्य डेस्क

हलचल
Halchal 
                
                                                         
                            उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मुंगरा बादशाहपुर में शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक संघ, मुंगरा बादशाहपुर के तत्वावधान में आयोजित यह कार्यक्रम पं. शत्रुघ्न प्रसाद शर्मा की पुण्यतिथि के अवसर पर होगा। कार्यक्रम शाम चार बजे से प्राथमिक विद्यालय, सतहरिया, में आयोजित किया जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कवि सम्मेलन में गीतों के माध्यम से श्रोताओं को साहित्य और काव्य की दुनिया से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मछलीशहर के पूर्व सांसद बी.पी. सरोज शामिल होंगे। वहीं, कार्यक्रम का संयोजन प्रमोद कुमार दूबे करेंगे। सहसंयोजक के रूप में देवीप्रसाद पांडेय की भूमिका रहेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्यक्रम में राजकुमार के गीतों के साथ नीरज 'शून्य', प्रमोद 'पंकज', समीर, प्रदीप 'महाजन', देशराज सिंह 'मधुसूदन', संदल अफरोज, धनंजय 'शाश्वत', अभिजीत मिश्र और अमित यादव सहित कई कवि एवं गीतकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। आयोजकों ने साहित्य प्रेमियों और क्षेत्र के लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आयोजकों के मुताबिक, इस आयोजन का उद्देश्य कविता, गीत और शब्दों के माध्यम से लोगों को जोड़ना तथा साहित्यिक-सांस्कृतिक वातावरण को प्रोत्साहित करना है।
एक घंटा पहले

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