बजट 2021 की घोषणा के समय वित्त मंत्री ने पढ़ी रवीन्द्रनाथ ठाकुर की यह पंक्तियां

अमर उजाला काव्य डेस्क, नई दिल्ली +

आज वित्त मंत्री के द्वारा आम बजट 2021 की घोषणा की जा रही है। इस दौरान उन्होंने रवीन्द्रनाथ टैगोर की यह पंक्तियां याद कीं।



Faith is the bird that feels the light

when the dawn is still dark.



यानी - विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में प्रकाश का अनुभव कराता है।