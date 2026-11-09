आज का विचार: जैनेंद्र कुमार

क्षण मरता जाता है कि समय जिए। व्यक्ति को मरते रहना चाहिए कि विराट जी सके।

- जैनेंद्र कुमार

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