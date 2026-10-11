आज का विचार: डोरोथी डे

आज की सबसे बड़ी चुनौती यह है: दिल में क्रांति कैसे लाएं, एक ऐसी क्रांति जो हममें से हर एक को शुरु करनी होगी।

- डोरोथी डे



34 minutes ago