आज का विचार: बंकिम चंद्र चटर्जी

यथार्थ प्रेम रूप-सौंदर्य से उत्पन्न नहीं होता।

- बंकिम चंद्र चटर्जी

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