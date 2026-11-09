आज का विचार: एल्डस हक्सले

अनुभव वह नहीं है जो आपके साथ घटित होता है, अपितु जो आपके साथ घटित होता है उसका आप क्या करते हैं, वह अनुभव है।

- एल्डस हक्सले

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