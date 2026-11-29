आज का विचार: हरमन हेस

सज्जनता कठोरता से अधिक, पानी चट्टान से अधिक और प्यार ताक़त से अधिक मज़बूत है।



~ हरमन हेस



हमारे यूट्यूब चैनल को Subscribe करें।



लिंक पर क्लिक करें और जुड़ें अमर उजाला काव्य के व्हाट्सएप चैनल से



https://whatsapp.com/channel/0029VaXoA27A89Mp96alfc2o





35 minutes ago