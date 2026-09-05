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Prem Kavita: मैं जितना तुम्हारा हूँ, जी लो

Kavya Desk

काव्य डेस्क

कविता
Kavita 
                
                                                         
                            अँजुरी भर धूप-सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे पी लो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कण-कण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे जी लो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना हुआ हूँ मैं आज तक किसी का भी -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल नहाई घाटियों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पगडंडी का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलसाई शामों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें नहीं लेता कभी उन भूले नामों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनको बहुत बेबसी में पुकारा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके आगे मेरा सारा अहम् हारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गजरे-सी बाँहों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग-रचे फूलों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बौराए सागर के ज्वार-धुले कूलों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरियाली छाहों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने घर जानेवाली प्यारी राहों का -
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना इन सबका हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतना कुल मिलाकर भी थोड़ा पड़ेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जितना तुम्हारा हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जी लो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे कण-कण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँजुरी भर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पी लो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
~  धर्मवीर भारती
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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