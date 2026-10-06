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Urdu Poetry:  करता है मुझ से रोज़ तू तकरार शुक्रिया

Kavya Desk

काव्य डेस्क

उर्दू अदब
Urdu Adab 
                
                                                         
                            करता है मुझ से रोज़ तू तकरार शुक्रिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस में महक रहा है तिरा प्यार शुक्रिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे लुटा रहा है वो मुझ पर मोहब्बतें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करती हूँ दिल से उस का मैं सौ बार शुक्रिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस की मोहब्बतों पे लुटा दूँ ये ज़िंदगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस ने दिया है मुझ को ये संसार शुक्रिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाज़िर है मेरी जान भी मुर्शिद तिरे लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ने किए हैं स्वप्न ये साकार शुक्रिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझ को तो शा'इरी का नहीं था कोई शु'ऊर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब पा लिया मक़ाम ये सरकार शुक्रिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
~ श्रुति छाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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