Social Media Poetry: मरना बस इक बार का दुख है

मरना बस इक बार का दुख है

दायम तो बीमार का दुख है



मेरा दुख है जंग में होना

ज़ख्म मेरी तलवार का दुख है



ज़िल्लत में क्या ऐसा नया था

सिर्फ़ भरे दरबार का दुख है



कौन से आंसू किस के आंसू

ये इक दुनियादार का दुख है



शोर शराबा मेरी शिकायत

सन्नाटा बाज़ार का दुख है



खिड़की को रोता है कमरा

आँगन को दीवार का दुख है



कैसे आंख मिलाऊं शारिक़

मेज़ पे खातिरदार का दुख है



साभार: शारिक़ कैफ़ी की फेसबुक वाल



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एक घंटा पहले