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जयशंकर प्रसाद की कविता- मन्द पवन बह रहा अँधेरी रात हैं

Kavya Desk

काव्य डेस्क

कविता
Kavita 
                
                                                         
                            मन्द पवन बह रहा अँधेरी रात हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज अकेले निर्जन गृह में क्लान्त हो-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्थित हूँ, प्रत्याशा में मैं तो प्राणहीन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिथिल विपंची मिली विरह संगीत से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बजने लगी उदास पहाड़ी रागिनी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहते हो-"उत्कंठा तेरी कपट हैं।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं नहीं उस धुँधले तारे को अभी-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधी खुली हुई खिड़की की राह से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन-धन! मैं देख रहा हूँ सत्य ही ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखलाई पड़ता हैं जो तम-व्योम में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिचको मत निस्संग न देख मुझे अभी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमको आते देख, स्वयं हट जायेगे-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे सब, आओ, मत-संकोच करो यहाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुलभ हमारा मिलना हैं-कारण यही-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्यान हमारा नहीं तुम्हें जो हो रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि तुम्हारे हम तो करतलगत रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, हाँ, औरों की भी हो सम्वर्धना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु न मेरी करो परीक्षा, प्राणधन!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होड़ लगाओ नहीं, न दो उत्तेजना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलने दो मयलानिल की शुचि चाल से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय हमारा नही हिलाने योग्य हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चन्द्र-किरण-हिम-बिन्दु-मधुर-मकरन्द से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनी सुधा, रख दी हैं हीरक-पात्र में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत छलकाओ इसे, प्रेम परिपूर्ण हैं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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https://whatsapp.com/channel/0029VaXoA27A89Mp96alfc2o  
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                                            
   
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
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