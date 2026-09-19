शहरयार: तुझ से मिल कर भी न तन्हाई मिटेगी मेरी

जब भी मिलती है मुझे अजनबी लगती क्यूँ है

ज़िंदगी रोज़ नए रंग बदलती क्यूँ है



धूप के क़हर का डर है तो दयार-ए-शब से

सर-बरहना कोई परछाईं निकलती क्यूँ है



मुझ को अपना न कहा इस का गिला तुझ से नहीं

इस का शिकवा है कि बेगाना समझती क्यूँ है



तुझ से मिल कर भी न तन्हाई मिटेगी मेरी

दिल में रह रह के यही बात खटकती क्यूँ है



मुझ से क्या पूछ रहे हो मिरी वहशत का सबब

बू-ए-आवारा से पूछो कि भटकती क्यूँ है



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एक घंटा पहले