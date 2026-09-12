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सलीम सिद्दीक़ी की ग़ज़ल: तुझ को पाने के लिए ख़ुद से गुज़र तक जाऊँ

Kavya Desk

काव्य डेस्क

उर्दू अदब
Urdu Adab 
                
                                                         
                            तुझ को पाने के लिए ख़ुद से गुज़र तक जाऊँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी जीने की तमन्ना है कि मर तक जाऊँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न शीशों पे गिरूँ और न शजर तक जाऊँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हूँ पत्थर तो किसी दस्त-ए-हुनर तक जाऊँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक धुँदलका हूँ ज़रा देर में छट जाऊँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कोई रात नहीं हूँ जो सहर तक जाऊँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस के क़दमों के क़सीदों से ही फ़ुर्सत न मिले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे उस शख़्स की ताज़ीम-ए-नज़र तक जाऊँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर ने सहरा में मुझे छोड़ दिया था ला कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब हो सहरा की इजाज़त तो मैं घर तक जाऊँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मज़लूम लबों पर जो वो रख ले मुझ को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आह बन कर मैं दुआओं के असर तक जाऊँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐ मिरी राह कोई राह दिखा दे मुझ को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप ओढूँ कि तह-ए-शाख़-ए-शजर तक जाऊँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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58 minutes ago

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