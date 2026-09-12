Urdu Poetry: बहुत ग़ुरूर है दरिया को अपने होने पर

अमर उजाला काव्य डेस्क, नई दिल्ली
बहुत ग़ुरूर है दरिया को अपने होने पर
जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियाँ उड़ जाएँ
- राहत इंदौरी
यूँ तो हर शाम उमीदों में गुज़र जाती है
आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया
- शकील बदायूंनी
दफ़्तर से मिल नहीं रही छुट्टी वगर्ना मैं
बारिश की एक बूँद न बे-कार जाने दूँ
- अज़हर फ़राग़
दर-ओ-दीवार पे शक्लें सी बनाने आई
फिर ये बारिश मिरी तन्हाई चुराने आई
- कैफ़ भोपाली
मैं उस के वादे का अब भी यक़ीन करता हूँ
हज़ार बार जिसे आज़मा लिया मैं ने
- मख़मूर सईदी
ज़माने पर भरोसा करने वालो
भरोसे का ज़माना जा रहा है
- नईम अख़्तर ख़ादिमी
Urdu Poetry: पहले हर चीज़ थी अपनी मगर अब लगता है