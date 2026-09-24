आज का विचार: महमूद दरवेश

उम्मीद को बहुत ही सामान्य चीज़ों से पैदा होना चाहिए। प्रकृति की भव्यता, जीवन का सौंदर्य, उनकी क्षण भंगुरता से।

- महमूद दरवेश



एक घंटा पहले