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साग़र ख़य्यामी की ग़ज़ल: शहर से वो निकलने वाले हैं

Kavya Desk

काव्य डेस्क

उर्दू अदब
Urdu Adab 
                
                                                         
                            उठ चले वो तो इस में हैरत क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन के आगे वफ़ा की क़ीमत क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस के कूचे से हो के आया हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस से अच्छी है कोई जन्नत क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर से वो निकलने वाले हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर पे टूटेगी फिर क़यामत क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे बंदों की बंदगी की है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये इबादत नहीं इबादत क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई पूछे कि इश्क़ क्या शय है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या बताएँ कि है मोहब्बत क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसुओं से लिखा है ख़त उन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ वो पाएँगे ये इबारत क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कहीं और दिल लगा लूँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत करो इश्क़ इस में हुज्जत क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्म बाज़ार हों जो नफ़रत के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस ज़माने में दिल की क़ीमत क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हक़ीक़त है और सियासत क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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https://whatsapp.com/channel/0029VaXoA27A89Mp96alfc2o  
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                                            
   
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
57 minutes ago

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