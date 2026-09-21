नज़्म सुभाष: बाप मरा तो दुनिया बदली, भोला बचपन सूख गया

बोझिल अहसासों के आगे, गहरा चुम्बन सूख गया

मुरझाई मुस्कान दिखी तो, प्यारा दर्पण सूख गया



नाजुक कंधे बोझ उठायें , धोयें ढाबे पर बर्तन

बाप मरा तो दुनिया बदली, भोला बचपन सूख गया



नैहर छूटा, सखियां बिछड़ीं, इक कमरे की दुनिया अब

पीली देह, धंसी हैं आंखें , गद्दर यौवन सूख गया



इन्सानों के घर में जब से , नागफनी के पांव पड़े

सहमा-सहमा तुलसी पौधा, सारा गुलशन सूख गया



कागज के टुकड़ों की खातिर, बीवी- बच्चे भूले थे

देह थकी तो मुड़कर देखा, सारा जीवन सूख गया



दर्द भरी वो लम्बी रातें ,अंधियारे की परछाई

तू-तू, मैं-मैं मार - कुटाई ,भाव समर्पण सूख गया



नीम कटी तो क्षुब्ध परिंदे , खामोशी को छोड़ गये

झिंगली खटिया,तन्हा अम्मा, घर का आंगन सूख गया



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एक घंटा पहले