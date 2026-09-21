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कान्हा त्रिपाठी की कविता- गरीब की उस झोंपड़ी से

Kavya Desk

काव्य डेस्क

कविता
Kavita 
                
                                                         
                            गरीब की उस झोंपड़ी से शुरू होती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक लंबी यात्रा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लांछना के शहर से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रताड़ना की गलियों से गुजरती हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोषण के चौड़े राजमार्ग पर चलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इप्सित उन ऊँची अट्टालिकाओं की ओर...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्त की नदी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरीब की अस्थियों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मांस और देह से रिसे आँसुओं से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बना होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक भव्य सेतु—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस पर चलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे पहुँचते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐश्वर्य की अट्टालिकाओं तक!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे बड़े आदमी बनने का स्वप्न नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक पक्के घर की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी-सी बरामदे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांति की एक साँस लेने की चाह है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरीचिका की उस मोहक प्रतिछवि को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छू लेने की अभिलाषा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वामन होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश के चाँद तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ बढ़ाने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुस्साहस करता है वह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ बढ़ाते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काट दिया जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही हाथ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असहाय बना दी जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी दुर्दम्य अभिलाषा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँवों तले कुचल दिया जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके स्वप्नों का अंकुर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साम्यवाद की आकांक्षित आवाज़ को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाँध दिया जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजनीति की बिसात पर;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रांति की गर्जना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश को छूने से पहले ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दम घोंट दिया जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठती हुई प्रतिरोध की आवाज़ का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकर्मण्य कहकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपेक्षित कर दी जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह विचारधारा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धकेल दिया जाता है उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निस्तब्ध कोठरी के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंद दरवाज़े तक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेट में पलती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूख की ज्वाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवार की गोद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेलते बच्चे की चीख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेट की हूक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुभुक्षा की असहनीय करुण पुकार—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ मिलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उठाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आवाज़!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ क्षणों के विराम के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे थम जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह आवाज़...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा के लिए!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाल रक्त की बूँदें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छिटक पड़ती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिता पर;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्नि की लपटें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निगल जाती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जीवन के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधूरे स्वप्न को...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न प्रतिरोध बचता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न प्रश्न,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न अभिलाषा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल रह जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राख के नीचे दबा हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मौन इतिहास!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक चिरंतन विश्राम के लिए...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इहलीला के संवरण के लिए...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इहलीला के संवरण के लिए...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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