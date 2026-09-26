सैर सपाटे पर निकलें तो साथ हों कुछ शायराना अल्फ़ाज़

रास्ते क़हक़हे लगाने लगे

वापसी का मज़ा नहीं आया

~ अदनान नसीर



तुम्हारा गाँव आएगा सफ़र में

सो खिड़की की तरफ़ बैठे नहीं हम

~ दीपेश शर्मा सौभरि इक मुद्दत का प्यासा ये कैसे समझे

दरिया के आगे भी रस्ता जाता है

~ दीपेश शर्मा सौभरि



सैर कर दुनिया की ग़ाफ़िल ज़िंदगानी फिर कहां

ज़िंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहां

~ ख़्वाजा मीर दर्द यूं तो घर ही में सिमट आई है दुनिया सारी

हो मयस्सर तो कभी घूम के दुनिया देखो

~ जमील मलिक



सब कोहसार समुंदर सहरा घूमें उस के गिर्द 'रशीद'

वो इक शख़्स जो दुनिया-भर में तन्हा तन्हा रहता है

~ रशीद क़ैसरानी दुनिया घूमे क्या क्या देखा

कोई न हम ने तुम सा देखा

~ सुलैमान जाज़िब



दुआ ये है न हों गुमराह हम-सफ़र मेरे

'ख़ुमार' मैं ने तो अपना सफ़र तमाम किया

~ ख़ुमार बाराबंकवी



उस इक सफ़र के कई मरहले बनाने पड़े

~ अज़्बर सफ़ीर



सफ़र तवील है इस का ख़याल मत करना

कि हर क़दम से सफ़र मुख़्तसर भी होता है

~ रुबीना अयाज़



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वो इक सफ़र जो हमें ज़िंदगी की शक्ल मिलाउस इक सफ़र के कई मरहले बनाने पड़ेसफ़र तवील है इस का ख़याल मत करनाकि हर क़दम से सफ़र मुख़्तसर भी होता हैहमारे यूट्यूब चैनल को Subscribe करें। आगे पढ़ें

17 minutes ago