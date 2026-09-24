हबीब जालिब की ग़ज़ल: कुछ लोग ख़यालों से चले जाएँ तो सोएँ

कुछ लोग ख़यालों से चले जाएँ तो सोएँ

बीते हुए दिन रात न याद आएँ तो सोएँ



चेहरे जो कभी हम को दिखाई नहीं देंगे

आ आ के तसव्वुर में न तड़पाएँ तो सोएँ



बरसात की रुत के वो तरब-रेज़ मनाज़िर

सीने में न इक आग सी भड़काएँ तो सोएँ



सुब्हों के मुक़द्दर को जगाते हुए मुखड़े

आँचल जो निगाहों में न लहराएँ तो सोएँ



महसूस ये होता है अभी जाग रहे हैं

लाहौर के सब यार भी सो जाएँ तो सोएँ



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52 मिनट पहले