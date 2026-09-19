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फ़िराक़ गोरखपुरी की ग़ज़ल: कुछ और भी तो हो इन इशारात के सिवा

Kavya Desk

काव्य डेस्क

उर्दू अदब
Urdu Adab 
                
                                                         
                            ये निकहतों की नर्म-रवी ये हवा ये रात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद आ रहे हैं इश्क़ को टूटे तअ'ल्लुक़ात
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मायूसियों की गोद में दम तोड़ता है इश्क़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी कोई बना ले तो बिगड़ी नहीं है बात
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ और भी तो हो इन इशारात के सिवा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये सब तो ऐ निगाह-ए-करम बात बात बात
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक उम्र कट गई है तिरे इंतिज़ार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे भी हैं कि कट न सकी जिन से एक रात
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अहल-ए-इंतिज़ार के आहट पे कान थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठंडी हवा थी ग़म था तिरा ढल चली थी रात
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ तो बची बची सी उठी वो निगाह-ए-नाज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया-ए-दिल में हो ही गई कोई वारदात
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन का सुराग़ पा न सकी ग़म की रूह भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नादाँ हुए हैं इश्क़ में ऐसे भी सानेहात
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सई ओ हर अमल में मोहब्बत का हाथ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तामीर-ए-ज़िंदगी के समझ कुछ मुहर्रिकात
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस जा तिरी निगाह मुझे ले गई जहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेती हो जैसे साँस ये बे-जान काएनात
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या नींद आए उस को जिसे जागना न आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दिन को दिन करे वो करे रात को भी रात
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरिया के मद्द-ओ-जज़्र भी पानी के खेल हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हस्ती ही के करिश्मे हैं क्या मौत क्या हयात
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहल-ए-रज़ा में शान-ए-बग़ावत भी हो ज़रा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी भी ज़िंदगी न हो पाबंद-ए-रस्मियात
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अहल-ए-ग़म ने रंग-ए-ज़माना बदल दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोशिश तो की सभी ने मगर बन पड़े की बात
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैदा करे ज़मीन नई आसमाँ नया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना तो ले कोई असर-ए-दौर-काएनात
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाइ'र हूँ गहरी नींद में हैं जो हक़ीक़तें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौंका रहे हैं उन को भी मेरे तवहहुमात
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझ को तो ग़म ने फ़ुर्सत-ए-ग़म भी न दी 'फ़िराक़'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दे फ़ुर्सत-ए-हयात न जैसे ग़म-ए-हयात
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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37 मिनट पहले

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