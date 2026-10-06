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बेगम अख़्तर: प्रसिद्ध गायिका की गाई हुई प्रसिद्ध 5 ग़ज़लें

Kavya Desk

काव्य डेस्क

famous ghazal sung by Mallika-e-Ghazal begam akhtar
Urdu Adab 
                
                                                         
                            वो जो हम में तुम में क़रार था तुम्हें याद हो कि न याद हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- मोमिन ख़ाँ मोमिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जो हम में तुम में क़रार था तुम्हें याद हो कि न याद हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही या'नी वा'दा निबाह का तुम्हें याद हो कि न याद हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जो लुत्फ़ मुझ पे थे बेशतर वो करम कि था मिरे हाल पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे सब है याद ज़रा ज़रा तुम्हें याद हो कि न याद हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो नए गिले वो शिकायतें वो मज़े मज़े की हिकायतें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हर एक बात पे रूठना तुम्हें याद हो कि न याद हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बैठे सब में जो रू-ब-रू तो इशारतों ही से गुफ़्तुगू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बयान शौक़ का बरमला तुम्हें याद हो कि न याद हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुए इत्तिफ़ाक़ से गर बहम तो वफ़ा जताने को दम-ब-दम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिला-ए-मलामत-ए-अक़रिबा तुम्हें याद हो कि न याद हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बात ऐसी अगर हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बयाँ से पहले ही भूलना तुम्हें याद हो कि न याद हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी हम में तुम में भी चाह थी कभी हम से तुम से भी राह थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी हम भी तुम भी थे आश्ना तुम्हें याद हो कि न याद हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनो ज़िक्र है कई साल का कि किया इक आप ने वा'दा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सो निबाहने का तो ज़िक्र क्या तुम्हें याद हो कि न याद हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहा मैं ने बात वो कोठे की मिरे दिल से साफ़ उतर गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कहा कि जाने मिरी बला तुम्हें याद हो कि न याद हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बिगड़ना वस्ल की रात का वो न मानना किसी बात का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो नहीं नहीं की हर आन अदा तुम्हें याद हो कि न याद हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे आप गिनते थे आश्ना जिसे आप कहते थे बा-वफ़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वही हूँ 'मोमिन'-ए-मुब्तला तुम्हें याद हो कि न याद हो 
                                                                
                
                
                 
                                    
                     
                                             
                                                
                                             
                                                
                                             
                                                
                                             
                                                
                                                                
                                        
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