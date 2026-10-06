बेगम अख़्तर: प्रसिद्ध गायिका की गाई हुई प्रसिद्ध 5 ग़ज़लें

वो जो हम में तुम में क़रार था तुम्हें याद हो कि न याद हो

- मोमिन ख़ाँ मोमिन



वो जो हम में तुम में क़रार था तुम्हें याद हो कि न याद हो

वही या'नी वा'दा निबाह का तुम्हें याद हो कि न याद हो



वो जो लुत्फ़ मुझ पे थे बेशतर वो करम कि था मिरे हाल पर

मुझे सब है याद ज़रा ज़रा तुम्हें याद हो कि न याद हो



वो नए गिले वो शिकायतें वो मज़े मज़े की हिकायतें

वो हर एक बात पे रूठना तुम्हें याद हो कि न याद हो



कभी बैठे सब में जो रू-ब-रू तो इशारतों ही से गुफ़्तुगू

वो बयान शौक़ का बरमला तुम्हें याद हो कि न याद हो



हुए इत्तिफ़ाक़ से गर बहम तो वफ़ा जताने को दम-ब-दम

गिला-ए-मलामत-ए-अक़रिबा तुम्हें याद हो कि न याद हो



कोई बात ऐसी अगर हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगी

तो बयाँ से पहले ही भूलना तुम्हें याद हो कि न याद हो



कभी हम में तुम में भी चाह थी कभी हम से तुम से भी राह थी

कभी हम भी तुम भी थे आश्ना तुम्हें याद हो कि न याद हो



सुनो ज़िक्र है कई साल का कि किया इक आप ने वा'दा था

सो निबाहने का तो ज़िक्र क्या तुम्हें याद हो कि न याद हो



कहा मैं ने बात वो कोठे की मिरे दिल से साफ़ उतर गई

तो कहा कि जाने मिरी बला तुम्हें याद हो कि न याद हो



वो बिगड़ना वस्ल की रात का वो न मानना किसी बात का

वो नहीं नहीं की हर आन अदा तुम्हें याद हो कि न याद हो



जिसे आप गिनते थे आश्ना जिसे आप कहते थे बा-वफ़ा

मैं वही हूँ 'मोमिन'-ए-मुब्तला तुम्हें याद हो कि न याद हो मिरे हम-नफ़स मिरे हम-नवा मुझे दोस्त बन के दग़ा न दे

- शकील बदायूंनी



मिरे हम-नफ़स मिरे हम-नवा मुझे दोस्त बन के दग़ा न दे

मैं हूँ दर्द-ए-'इश्क़ से जाँ-ब-लब मुझे ज़िंदगी की दु'आ न दे



मिरे दाग़-ए-दिल से है रौशनी इसी रौशनी से है ज़िंदगी

मुझे डर है ऐ मिरे चारा-गर ये चराग़ तू ही बुझा न दे



मुझे छोड़ दे मिरे हाल पर तिरा क्या भरोसा है चारा-गर

ये तिरी नवाज़िश-ए-मुख़्तसर मिरा दर्द और बढ़ा न दे



मिरा 'अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शो'लों का डर नहीं

मुझे ख़ौफ़ आतिश-ए-गुल से है ये कहीं चमन को जला न दे



वो उठे हैं ले के ख़ुम-ओ-सुबू अरे ओ 'शकील' कहाँ है तू

तिरा जाम लेने को बज़्म में कोई और हाथ बढ़ा न दे उल्टी हो गईं सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया

- मीर तक़ी मीर



उल्टी हो गईं सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया

देखा इस बीमारी-ए-दिल ने आख़िर काम तमाम किया



अहद-ए-जवानी रो रो काटा पीरी में लीं आँखें मूँद

या'नी रात बहुत थे जागे सुब्ह हुई आराम किया



हर्फ़ नहीं जाँ-बख़्शी में उस की ख़ूबी अपनी क़िस्मत की

हम से जो पहले कह भेजा सो मरने का पैग़ाम किया



नाहक़ हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख़्तारी की

चाहते हैं सो आप करें हैं हम को अबस बदनाम किया



सारे रिंद औबाश जहाँ के तुझ से सुजूद में रहते हैं

बाँके टेढ़े तिरछे तीखे सब का तुझ को इमाम किया



सरज़द हम से बे-अदबी तो वहशत में भी कम ही हुई

कोसों उस की ओर गए पर सज्दा हर हर गाम किया



किस का काबा कैसा क़िबला कौन हरम है क्या एहराम

कूचे के उस के बाशिंदों ने सब को यहीं से सलाम किया



शैख़ जो है मस्जिद में नंगा रात को था मय-ख़ाने में

जुब्बा ख़िर्क़ा कुर्ता टोपी मस्ती में इनआ'म किया



काश अब बुर्क़ा मुँह से उठा दे वर्ना फिर क्या हासिल है

आँख मुँदे पर उन ने गो दीदार को अपने आम किया



याँ के सपीद ओ सियह में हम को दख़्ल जो है सो इतना है

रात को रो रो सुब्ह किया या दिन को जूँ तूँ शाम किया



सुब्ह चमन में उस को कहीं तकलीफ़-ए-हवा ले आई थी

रुख़ से गुल को मोल लिया क़ामत से सर्व ग़ुलाम किया



साअद-ए-सीमीं दोनों उस के हाथ में ला कर छोड़ दिए

भूले उस के क़ौल-ओ-क़सम पर हाए ख़याल-ए-ख़ाम किया



काम हुए हैं सारे ज़ाएअ' हर साअ'त की समाजत से

इस्तिग़्ना की चौगुनी उन ने जूँ जूँ मैं इबराम किया



ऐसे आहु-ए-रम-ख़ुर्दा की वहशत खोनी मुश्किल थी

सेहर किया ए'जाज़ किया जिन लोगों ने तुझ को राम किया



'मीर' के दीन-ओ-मज़हब को अब पूछते क्या हो उन ने तो

क़श्क़ा खींचा दैर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया इतना तो ज़िंदगी में किसी के ख़लल पड़े

- कैफ़ी आज़मी



इतना तो ज़िंदगी में किसी के ख़लल पड़े

हँसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े



जिस तरह हँस रहा हूँ मैं पी पी के गर्म अश्क

यूँ दूसरा हँसे तो कलेजा निकल पड़े



इक तुम कि तुम को फ़िक्र-ए-नशेब-ओ-फ़राज़ है

इक हम कि चल पड़े तो बहर-हाल चल पड़े



साक़ी सभी को है ग़म-ए-तिश्ना-लबी मगर

मय है उसी की नाम पे जिस के उबल पड़े



मुद्दत के बा'द उस ने जो की लुत्फ़ की निगाह

जी ख़ुश तो हो गया मगर आँसू निकल पड़े दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे

- बहज़ाद लखनवी



दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे

वर्ना कहीं तक़दीर तमाशा न बना दे



ऐ देखने वालो मुझे हँस हँस के न देखो

तुम को भी मोहब्बत कहीं मुझ सा न बना दे



मैं ढूँढ रहा हूँ मिरी वो शम्अ कहाँ है

जो बज़्म की हर चीज़ को परवाना बना दे



आख़िर कोई सूरत भी तो हो ख़ाना-ए-दिल की

काबा नहीं बनता है तो बुत-ख़ाना बना दे



'बहज़ाद' हर इक गाम पे इक सज्दा-ए-मस्ती

हर ज़र्रे को संग-ए-दर-ए-जानाना बना दे

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58 मिनट पहले