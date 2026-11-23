अहमद फ़राज़: जो हो सके तो चला आ किसी की ख़ातिर तू



हुई है शाम तो आँखों में बस गया फिर तू

कहाँ गया है मिरे शहर के मुसाफ़िर तू



मिरी मिसाल कि इक नख़्ल-ए-ख़ुश्क-ए-सहरा हूँ

तिरा ख़याल कि शाख़-ए-चमन का ताइर तू



मैं जानता हूँ कि दुनिया तुझे बदल देगी

मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं ब-ज़ाहिर तू



हँसी-ख़ुशी से बिछड़ जा अगर बिछड़ना है

ये हर मक़ाम पे क्या सोचता है आख़िर तू



फ़ज़ा उदास है रुत मुज़्महिल है मैं चुप हूँ

जो हो सके तो चला आ किसी की ख़ातिर तू



'फ़राज़' तू ने उसे मुश्किलों में डाल दिया

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एक घंटा पहले