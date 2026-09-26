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आज का शब्द: व्याल और रामेश्वर काम्बोज ‘हिमांशु’की कविता- जीवन जिया

Kavya Desk

काव्य डेस्क

आज का शब्द
Urdu Adab 
                
                                                         
                            'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- व्याल, जिसका अर्थ है- साँप, बाघ, राजा। प्रस्तुत है रामेश्वर काम्बोज ‘हिमांशु’की कविता- जीवन जिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन जिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को ही हमने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दण्डित किया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता जैसे कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग़ुनाह किया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रस्मों के जाल फँसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेड़ियों बँधे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों के वेष में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्याल ही मिले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सींची जो प्यार से वो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विषबेल थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंटक मग बिछे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पग में चुभे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहूलुहान हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलते रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थके, ढलते रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जान पाए ये-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें जो मीत मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छलते रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छलनी हुआ मन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँझ हो गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की मिठास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं खो गई ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनजाना बटोही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाट में मिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन-मरुभूमि में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्यों फूल खिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तप्त तन –मन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने छुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता जैसे कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जादू-सा हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीने से लगाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताप था हरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द सारे पी गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुझता दीप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेह मिला ,जी गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो बची
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीत चाह इतनी-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जाना हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगले सफ़र में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा हाथ हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ मेरे हाथ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माथा तु्म्हारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चूमकर अधर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन्द हों जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आँखों में मीत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा हो रूप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर लोक जाएँगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम तुम्हें पाएँगे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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