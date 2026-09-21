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आज का शब्द: विदारित और जयशंकर प्रसाद की कविता- झरना

Kavya Desk

काव्य डेस्क

आज का शब्द
Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- विदारित, जिसका अर्थ है- विर्दीण किया हुआ, फाड़ा हुआ। प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की कविता- झरना 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुर हैं स्रोत मधुर हैं लहरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न हैं उत्पात, छटा हैं छहरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनोहर झरना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठिन गिरि कहाँ विदारित करना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात कुछ छिपी हुई हैं गहरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुर हैं स्रोत मधुर हैं लहरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल्पनातीत काल की घटना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय को लगी अचानक रटना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखकर झरना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रथम वर्षा से इसका भरना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्मरण हो रहा शैल का कटना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल्पनातीत काल की घटना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर गई प्लावित तन मन सारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन तब अपांग की धारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय से झरना-
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बह चला, जैसे दृगजल ढरना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रणय वन्या ने किया पसारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर गई प्लावित तन मन सारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम की पवित्र परछाई में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लालसा हरित विटप झाँई में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बह चला झरना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तापमय जीवन शीतल करना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य यह तेरी सुघराई में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम की पवित्र परछाई में॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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