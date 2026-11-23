आज का शब्द: तटस्थ और बलबीर सिंह 'रंग' की कविता- आपको आपत्ति क्या है?

'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- तटस्थ, जिसका अर्थ है- निरपेक्ष, उदासीन, किनारे रहनेवाला। प्रस्तुत है बलबीर सिंह 'रंग' की कविता- आपको आपत्ति क्या है?



या भले हैं,

आपको आपत्ति क्या है?

दिल जले हैं,

मनचले हैं,

आपको आपत्ति क्या है?



सार्वभौम तटस्थ चिंतन,

भावपूर्ण विचार मंथन;

ये हमारे सिलसिले हैं,

आपको आपत्ति क्या है?

हम बुरे हैं...



तुम गुलाबी गंध को,

गरिमा लिए जन्मे विजन में;

हम अभी तक अधखिले हैं,

आपको आपत्ति क्या है?

हम बुरे हैं...



मौन के निस्तब्ध-खण्डहर,

की अँधेरी यामिनी में;

दीप क्यों स्वर के जले हैं,

आपको आपत्ति क्या है?

हम बुरे हैं...



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एक घंटा पहले