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आज का शब्द: क्लांति और अज्ञेय की कविता- वन झरने की धार

Kavya Desk

काव्य डेस्क

आज का शब्द
Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- क्लांति, जिसका अर्थ है- थकावट। प्रस्तुत है अज्ञेय की कविता- वन झरने की धार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुड़ी डगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ठिठक गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन-झरने की धार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साल के पत्ते पर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झरती रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने हाथ पसार दिये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह शीतलता चमकीली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी अंजुरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरती रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरती बिखरती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कलकल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करती रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल गया मैं क्लांति, तृषा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अवसाद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रोम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिहरती रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोच भरी एड़ियां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहराती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी चाल के संग-संग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी चेतना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विहरती रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आह! धार वह वन झरने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरती अंजुरी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झरती रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और याद से सिहरती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी मति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी लहराती गति के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ विचरती रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ठिठक रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुड़ गयी डगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन झरने सी तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे भिंजाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चली गयीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सो... चली गयीं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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19 minutes ago

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