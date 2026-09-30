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आज का शब्द: कौमुदी और रामेश्वर काम्बोज ‘हिमांशु’की कविता- ओ मेरी संजीवनी !

Kavya Desk

काव्य डेस्क

आज का शब्द
Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- कौमुदी, जिसका अर्थ है- ज्योत्स्ना, चाँदनी, कार्तिकी पूर्णिमा। प्रस्तुत है रामेश्वर काम्बोज ‘हिमांशु’की कविता- ओ मेरी संजीवनी !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोर किरन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंक में जगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधमुँदे नयन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिली कौमुदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिंचित हुआ मन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधर रस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्मित बन छलका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंकशायिनी !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिखरी थी अलकें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुकी पलकें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप सिन्धु छलके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग जी लिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधर मधु पिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पी लिये सभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्रु जग ने दिये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिले दो पल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधरों से अधर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युगों की प्यास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हुई मुखर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नैनों से बहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मदभरे निर्झर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ग जी लिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करके आचमन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौटे हैं प्राण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरी संजीवनी !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राण -वह्नि मोहिनी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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