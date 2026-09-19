आज का शब्द: कलानिधि और महेन्द्र भटनागर की कविता- मोहक सपनों की छाया है !

'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- कलानिधि, जिसका अर्थ है- चन्द्रमा, कलाकार। प्रस्तुत है महेन्द्र भटनागर की कविता- मोहक सपनों की छाया है !



रे मूक कलानिधि के मुख पर

मोहक सपनों की छाया है !



दिन में सोता है

निशि भर जगता है,

जिससे अलसाया खोया-खोया-सा

हरदम लगता है,



पहचान नहीं पाओगे तुम

कुछ अद्भुत स्वर्गिक माया है !



पहले बढ़ता, पर

फिर घट जाता है,

जिससे पल भर भी यह नहीं किसी के

वश में आता है,



समझें क्या ? यह अस्सी घाटों

का पानी पीकर आया है !



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36 minutes ago