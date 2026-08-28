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आज का शब्द: अचेतन और जयशंकर प्रसाद की कविता- काली आँखों का अंधकार

Kavya Desk

काव्य डेस्क

आज का शब्द
Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- अचेतन, जिसका अर्थ है- चेतनारहित या जिसमें चेतना का अभाव हो। प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की कविता- काली आँखों का अंधकार 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
  काली आँखों का अंधकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
     जब हो जाता है वार पार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
     मद पिए अचेतन कलाकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
     उन्मीलित करता क्षितित पार-
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
               वह चित्र ! रंग का ले बहार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
               जिसमे है केवल प्यार प्यार!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
     केवल स्मृतिमय चाँदनी रात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
     तारा किरणों से पुलक गात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
     मधुपों मुकुलों के चले घात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
     आता है चुपके मलय वात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
               सपनो के बादल का दुलार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
               तब दे जाता है बूँद चार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
     तब लहरों- सा उठकर अधीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
     तू मधुर व्यथा- सा शून्य चीर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
     सूखे किसलय- सा भरा पीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
     गिर जा पतझर का पा समीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
               पहने छाती पर तरल हार.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
               पागल पुकार फिर प्यार-प्यार!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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